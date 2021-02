O tranșă de 163.800 de doze de vaccin sosește luni, 8 februarie, în București, Cluj și Timișoara Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca a opta transa de vaccin Pfizer BioNTech, de 163.800 doze, soseste luni in tara, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al CNCAV transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa. Procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara, dozele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

