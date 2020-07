O tipa si un tip stateau de vorba O tipa si un tip stateau de vorba. Ea se prezinta: – Ma cheama Carmen!– Ce nume frumos, mama dvs. a avut inspiratie cand vi l-a dat!– Nu, mi l-am dat singura, pentru ca imi plac masinile si barbatii: Car, MenMai stau ei de vorba cat mai stau, ea intreaba: – Dar pe tine cum te cheama?– Beerfuck! Articolul O tipa si un tip stateau de vorba apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – In ultimele zile, resitenii din zona veche a orasului s-au aratat speriati de o noua descoperire socanta facuta in zona lor: cadavrul decapitat al unui batran din zona ar fi fost gasit pe malul Barzavei, la Stavila, undeva in apropierea Pompierilor! Pe calea unei informari oficiale, am primit…

- UPDATE: Se pare ca este vorba despre o acțiune in cadrul unui dosar ce vizeaza o grupare infracționala specializata in furturi din buzunare, in special furturi de carduri, pe care le foloseau ulterior la ATM-uri. Acțiunea a fost coordonata de polițiști dintr-un alt județ. ȘTIREA INIȚIALA: Acțiune…

- UPDATE Se pare ca este vorba despre o acțiune in cadrul unui dosar ce vizeaza o grupare infracționala specializata in furturi din buzunare, in special furturi de carduri, pe care le foloseau ulterior la ATM-uri. Acțiunea a fost coordonata de polițiști dintr-un alt județ. Acțiune in forța a polițiștilor,…

- Adrian Negoița, reprezentantul Consiliului Județean Timiș in ședința Consiliului de conducere a Asociației Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii, face apel la calm in contextul situației generate de declarația primarului Nicolae Robu, potrivit caruia administrația pe care o conduce ar trebui…

- Ministreasa Lia Olguta s-a cazat la un hotel din Luxembourg. La un moment dat, ridica receptorul catre oficiu si spune: – «TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU»… Receptionera zice: – «Can you repeat that please?»Lia Olguta: «TU-TI-TU-RUM-TU-TU-TU!»Receptionera il cheama pe administrator pentru ca nu intelege ce spune…

- Una dintre cele mai comune greseli legate de gazduirea web este ca toate serviciile sunt la fel. In fapt, nu este vorba doar despre a achizitiona un abonament care iti pune la dispozitie memorie RAM, latime de banda si spatiu de disc. Si nu, nu este vorba doar despre cine ofera cel mai mic pret, ci…

- Cristian Tudor Popescu a fost invitat la Digi 24 și a vorbit, in termeni duri, despre decizia Curții Constituționale a Romaniei referitoare la amenzile date in perioada starii de urgența decretate pe teritoriul Romaniei. Acid, jurnalistul recunoaște ca, inițial, nici nu a ințeles prea bine la ce se…

- In septembrie 2015, ziarul britanic „Daily Mail” a publicat o investigație extinsa efectuata la Cancun de catre un expert in domeniul securitații cibernetice. Publicația a descoperit ca cel puțin 19 bancomate situate in Riviera Maya fusesera jefuite cu „cel mai avansat hardware pentru furt de date din…