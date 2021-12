O angajata nemulțumita ar fi aruncat in aer un depozit de petrol in care lucra, in Thailanda, deoarece spune ca s-a saturat ca șeful ei sa fie vesnic nemultumit de ea, lucru care „i-ar provoca mult stres”, informeaza Observatornews . Ann Sriya, in varsta de 38 de ani, ar fi aprins o bucata de hartie și a aruncat-o intr-un container de combustibil, provocand un incendiu care a cuprins depozitul Prapakorn Oil din provincia Nakhon Pathom, pe 29 noiembrie. Ea a fost arestata și a marturisit ca a comis incendierea, susținand ca a fost manata de stresul pe care i l-a provocat angajatorul ei, Pipat Ungprapakorn,…