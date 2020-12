O țară vecină României ia în calcul să ceară un vaccin anti-Covid străinilor Vecinii noștri din Bulgaria iau in calcul posibilitatea ca pe viitor sa aiba voie sa intre in țara doar cetațenii straini care au fost vaccinați anti-coronavirus. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din Bulgaria anunța ca nu se exclude posibilitatea ca doar oamenii care sunt vaccinați impotriva noului coronavirus sa fie primiți in țara. Primele doze de vaccin anti-coronavirus vor ajunge in Bulgaria la sfarșitul lunii decembrie, conform Digi24 . Sa calatorim cu avionul in toata lumea in baza unui așa-zis „pașaport Covid” este o varianta care este luata in calcul chiar de Asociatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

