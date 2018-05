O țară foarte frecventată de români se îndreptă spre o CRIZĂ VIOLENTĂ Lira turceasca a scazut cu pana la 5,2%, ajungand la un minim faar precedent de 5 lire/dolar. Autoritatile de reglementare trebuie sa ”urce lira urgent”, a spus Cristian Maggio, strateg sef pe pietele emergente de la TD Securities din Londra. ”Nu este nicio limita la cat de departe poate merge aceasta criza valutara. Intr-un final, turcii vor incepe sa vanda de asemenea, si va fi o pierdere totala a increderii”, a spus el. Lira a scazut aproape in fiecare zi pe parcursul lunii mai, ducand-o rapid spre cea mai slaba performanta din ultimii 10 ani. Articolul integral pe ZF . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente groaznice pentru pasagerii romani ai unui avion al companiei Wizz Air Aeronava a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce unei pasagere i s a facut rau. La bordul aeronavei se afla 230 de romani, scrie stiripesurse.ro.Femeia a fost preluata de echipajele de specialitate ale aeroportului. Avionul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune ca pana la acesta ora nu exista informatii care sa arate ca printre victimele incidentului din Toronto, unde o camioneta a intrat in multime, s-ar afla si cetateni romani. "Ministerul Afacerilor Externe face verificari in acest caz. Momentan, nu exista informatii…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a cazut de la inalțime intr-un parc de distracții din vestul Londrei. Ea a fost dusa de urgența la spital marți seara. La locul resprectiv a fost trimisa o ambulanța, dar și un echipaj de poliție. „Am acordat ingrijiri medicale pe loc unei…

- Zhao Changpeng a dezvoltat cea mai mare casa de schimb valutar pentru criptomonede, ajungand la un profit de 200 de milioane de dolari si o avere personala de 2 miliarde de dolari, insa problemele actuale de pe piata criptomonedelor ar putea duce la prabusi afacerile industriei, relateaza Bloomberg.…

- Cine sunt cei 5 romani morți in explozia din Cehia. Cel puțin 6 oameni și-au pierdut viața joi, 22 martie, in Cehia, in urma unei explozii la o uzina petrochimica. Pe langa persoanele uciși de deflagrație, mai mulți au fost raniți, prezentand arsuri pe suprafața corpului. Explozia, care s-a petrecut…

- UPDATE Incepand cu ora 15.00 se redeschide circulației DN2C, tronsonul Costești – Pogoanele pentru traficul local. Autoritațile au decis redeschiderea circulației pe DN2E85, tronsonul Buzau – limita cu județul Ialomița. Reamintim ca decizia inchiderii Drumului Național 2, spre București, a fost luata…

- Patru atacuri teroriste ale extremei-drepte au fost dejucate anul trecut in Regatul Unit, a dezvaluit seful contraterorismului britanic, potrivit AFP. Mark Rowley, comisar-adjunct al Scotland Yard, a calificat amenintarea terorista de extrema-dreapta ca fiind "organizata" si "semnificativa",…