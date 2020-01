O tanara mamica a venit sa nasca la Constanta. Azi se implinesc doi ani de la moartea sa

Stiri pe aceeasi tema

- Bucati din tavanul fals al unei sectii din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta s-au desprins, iar de sus au cazut pisici care intrasera in spatiul decopertat de o echipa de muncitori.

- Conducatorul auto care nu a oprit la semnalele politistilor si a fost urmarit si blocat in trafic, luni, in orasul Ovidiu, reiesind ca nu poseda permis de conducere, era sub influenta alcoolului, iar autoturismul avea numere de inmatriculare provizorii expirate, se afla si sub influenta drogurilor,…

- Astazi, pe 28 noiembrie, se implinesc 30 de ani de la moartea Parintelui Arsenie Boca. Cel supranumit Sfantul Ardealului a incetat din viata cu putin timp inainte de Revolutie, la varsta de 79 de ani.

- Mai sunt doar cateva zile pana cand Antena 1 implineste 26 de ani de existenta, iar cu aceasta ocazie vrem sa va rugam sa nu ne urati "La multi ani!"! Ne dorim sa ne spuneti "Ajuteu".

- Societatea Arimex Comexim 2000 SRL, care se ingrijeste de hrana de zi cu zi a pacientilor de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, sectiile de la Agigea, Eforie, Palazu, Dermato Venerice, de la Spitalul Municipal de Boli Infectioase Constanta si de la Spitalul CFR, acuza Casa de Asigurari…

- Astazi se implinesc noua ani de la moartea marelui Adrian Paunescu.Adrian Paunescu n. 20 iulie 1943, Copaceni, raionul Singerei, Moldova ndash; d. 5 noiembrie 2010,Bucuresti, Romania a fost un autor, critic literar, eseist, director de reviste, poet, publicist, textier, scriitor, traducator si om politic…

- Anton Pann nascut: Antonie Pantoleon Petroveanu; data nasterii incerta, intre 1796 1798, Sliven, Imperiul Otoman, azi Bulgaria d. 2 noiembrie 1854, Bucuresti, Tara Romaneasca a fost un poet, profesor de muzica religioasa, protopsalt, compozitor de muzica religioasa, folclorist, literat si publicist…

- Astazi se implinesc 27 de ani de cand cele "doua inimi gemene" ale lui Ion și Doina Aldea-Teodorovici au incetat sa mai bata. Viata celor doi a fost curmata de un tragic accident, care a avut loc in Romania in noaptea de 29 spre 30 octombrie, in 1992.