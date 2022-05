O tânără din Vișeu a provocat un grav accident în localitate. Care au fost urmările? Ieri, 08 mai, in jurul orei 18.00, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe D.N. 18, in Vișeu de Jos. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 56 de ani din Sighetu Marmației, in timp ce conducea un autoturism, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula din sens opus. La volanul acestuia se afla o tanara de 25 de ani din Leordina. In urma impactului a rezultat ranirea grava a celor doi conducatori auto, care au fost transportați cu elicopterul și o autospeciala SMURD la Spitalul Județean… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

