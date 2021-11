Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Sibiu a invocat dreptul la propria imagine in fața instanței, careia i-a cerut sa-i oblige fostul iubit sa ștearga o parte din pozele de pe Facebook. Mai precis, acele fotografii facute in perioada in care cei doi erau intr-o relație, scrie Turnul Sfatului. Alina și Ioan (pseudonime…

- Actorii Eugen Cristea și Cristina Deleanu au dat in judecata Guvernul Romaniei, CNCAV și Ministerul Afacerilor de Interne. Ei au cerut introducerea certificatului roșu sau galben pentru persoanele care nu se pot imuniza. Aceștia au fost sfatuiți de medici sa nu faca vaccinul din cauza unor probleme…

- Compania Goop a actriței Gwyneth Paltrow (49 de ani) a fost data in judecata pentru ca o lumanare produsa de aceasta a explodat in flacari pe noptiera unui barbat din Texas, numit Colby Watson, noteaza click.ro. A explodat dupa 3 ore de ardere, a produs flacari mari și fum gros in camera. Este vorba…

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta sambata, 23 octombrie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Bibi” conceput și scris de dramaturga Mihaela Michailov și regizorul Radu Apostol....

- Claudia Patrașcanu a lamurit totul in direct la Xtra Night Show referitor la o presupusa relație de care Gabi Badalau spune. Cantareța a precizat ca nu are un nou iubit, iar daca va aparea un barbat in viața ei va avea grija pe cine alege.

- Conform anchetatorilor, dosarul este disjuns din cauza penala privindu l pe comisarul sef Cornel Gabriel Coteanu, fost sef al Politiei Eforie, judetul Constanta, banuit de luare de mita in forma continuata si instigare la abuz in serviciu. Incepe judecata in primul dosar de trafic de droguri instrumentat…