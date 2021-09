Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Rusia, in varsta de 24 de ani, a fost surprinsa in mai multe fotografii in timp ce calatoreste in masina cu un urs care sta alaturi de ea, pe locul pasagerului din dreapta.

- Veronika Dichka, o tanara de 24 de ani din Rusia, a fost surprinsa in mai multe fotografii in timp ce calatorește in mașina cu un urs himalayan care sta alaturi de ea, pe locul pasagerului din dreapta, potrivit Știrile Pro TV , care citeaza The Sun. Tanara spune ca ea și ursoaica, numita Toptyzhka,…

- In timp ce in Romania ursii au fost declarati un pericol real, in Rusia ursul Archie a devenit vedeta pe retelele de socializare pentru ipostazele inedite in care se lasa surprins alaturi de stapana sa, Veronika Dichka.

- Toata lumea știe ca Ștefan Banica Junior s-a iubit numai cu femei frumoase, printre care Andreea Marin, Mihaela Radulescu, iar in prezent cu Lavinia Pirva, dar puțini o cunosc pe cea care i-a daruit artistului primul copil, pe Radu Ștefan Banica. Paparazzi Spynews.ro au surprins imagini rare cu prima…

- Teribilul accident care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Vrancea, a fost surprins de camera montata pe tractor. Mașina, condusa de un tanar, cu peste 100 de km pe ora, a intrat in plin in autovehicul. Accidentul a avut loc pe data de 26 iunie, pe DN23, in judetul Vrancea, comuna…

- Poliția solicita ajutorul cetațenilor in identificarea femeii din imagine. La data de 20 februarie, aproximativ la ora 19:15 minute, in timp ce travesta strada Florilor, a fost tamponata de automobil „Dacia Logan”.

- Unul dintre piloții inscriși in competiția off-road de la Slanic Moldova a decedat astazi, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in raul Oituz. Accidentul s-a petrecut undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil, echipajul SMURD trimis de la…

- Un politist din judetul Hunedoara, agent la Serviciul Rutier, a murit, vineri, intr-un accident pe DN 76, in localitatea Soimus. Barbatul, aflat in timpul liber si conducand un autoturism Trabant, a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu o alta masina, care circula regulamentar. "Un…