Rumeysa Gelgi, o tanara de 24 de ani din Turcia a stabilit recent recordul de cea mai inalta persoana de sex feminin in viata. Tanara masoara 215,16 centimetri, iar statura ei este rezultatul unei afectiuni rare numite sindromul Weaver, care, printre altele, determina o creștere accelerata, informeaza Sky News și Agerpres.Nu este prima data cand Gelgi reușește sa intre in Cartea Recordurilor. In 2014, ea a fost declarata cea mai inalta persoana adolescenta in viata. De atunci, ea a folosit aceasta platforma pentru a sustine alte persoane diagnosticate cu afectiuni rare. "Fiecare dezavantaj poate…