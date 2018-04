O tanara de 21 ani din Viperesti A PRINS MOMENTUL POTRIVIT si a furat dintr-o locuinta medicamente si un telefon mobil

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 7 aprilie 2018, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei Municipiului Aiud l-au depistat pe un tanar de 29 de ani, din comuna Miraslau, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unui furt, fapta in legatura cu care au fost sesizati in dimineata aceleiasi zile. Se pare ca,…

- Dosar penal pentru furt pe numele unui barbat de 30 de ani, in comuna Giroc. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat un telefon mobil din buzunarul unei femei. Fapta s-a petrecut intr-un magazin.

- Polițiștii clujeni au reușit identificarea unui tânar acuzat de comiterea unui fur din locuința.”La data de 26 martie a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Gilau au identificat un tânar, de 23 de ani, din comuna…

- Un minor in varsta de 16 ani, din comuna Bucerdea Granoasa, este cercetat pentru furt din locuinta, fapta in legatura cu care Politia a fost sesizata in 10 februarie. Potrivit IPJ Alba, in 9 februarie, tanarul ar fi patruns in locuinta unui cetatean din comuna Bucerdea Granoasa si ar fi sustras un telefon…

- Politistii Postului de Politie Mihalt l-a identificat pe un minor de 16 ani, din comuna Bucerdea Grinoasa, ca banuit de comiterea unui furt din locuinta, fapta in legatura cu care politia a fost sesizata in dimineata zilei de 10 februarie a.c. Se pare ca, in dupa amiaza zilei de 9 februarie, tanarul…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia au identificat-o pe o femeie de 45 de ani, din municipiu, ca banuita de comiterea unui furt, dintr-un supermarket, cu un prejudiciu in valoare de 939 de lei. Se pare ca, la data de 14 decembrie 2017, femeia ar fi sustras…

- Politistii din Mogos l-au identificat pe un barbat din Baia de Aries ca persoana banuita de comiterea furtului unui telefon mobil de la un tanar din comuna. Telefonul a fost recuperat si restituit pagubitului. La data de 22 ianuarie, politistii Postului de Polutie Mogos l-au identificat pe un barbat…