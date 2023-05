O mama tanara din Marea Britanie a nascut o fetița perfect sanatoasa in timp ce era in coma indusa. Din pacate, femeia a ramas paralizata. Ce au constatat medicii in cazul acestei paciente. O tanara a nascut o fetița perfect sanatoasa in timp ce era in coma, apoi a ramas paralizata Pentru Emma Taylor, un igienist dentar in varsta de 33 de ani, ultimele luni au reprezentat o perioada cumplita a vieții sale. Deși a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, tanara mamica nu se poate bucura pe deplin de acest eveniment. In prezent, ea este ”captiva in propriul corp”, spune soțul ei. Cum s-a ajuns aici.…