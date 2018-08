Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul National de Istorie a Transilvaniei (MNIT) gazduieste marti expozitia "O tablita cerata de la Rosia Montana", un prim eveniment dedicat acestui tip de exponat. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MNIT, este vorba de doua dintre "foile" unui triptic, descoperite in galeria Sfanta Ecaterina,…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) anunța deschiderea expoziției temporare „Mircea cel Batran – 600”. Vernisajul va avea loc joi, 9 august 2018, incepand cu ora 16:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, sector 3, București.

- O echipa de arheologi, coordonata de dr. Viorica Crisan si Paul Pupeza de la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj, a reluat cercetarile la Cetatea dacica din Valea Zanelor-Covasna, unde de-a lungul timpului au fost gasite importante vestigii istorice. Dr. Viorica Crisan a declarat pentru…

- Ambasada Georgiei in Romania și Muzeul Național de Istorie a Romaniei va invita miercuri, 25 iulie, ora 16.00 la vernisajul expoziției „100 de ani de la Prima Republica Democrata a Georgiei”, care va avea loc la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12. Expoziția este deschisa in perioada 25 iulie…

- Absolvenții de clasa a XII-a susțin miercuri proba obligatorie a profilului –€ matematica sau istorie – in cadrul examenului de Bacalaureat 2018. Subiectele la examenul de Bacalaureat 2018 la proba de matematica și istorie vor fi publicate pe Edu.ro și pe Digi24, imediat dupa afișare. Pentru sustinerea…

- Accesul candidatilor în centrele de examen pentru proba la Istorie sau Matematica se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactarii unei lucrari scrise la Istorie sau Matematica este de trei ore, calculat din momentul…

- Creatoarea de moda americana Kate Spade a fost descoperita moarta in apartamentul ei din New York marti dimineata, fiind vorba aparent de o sinucidere, a informat politia, citata de Reuters. Spade, in varsta de 55 de ani, a fost descoperita spanzurata de catre menajera sa in locuinta sa de…

- In perioada 18 mai – 18 iunie, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) aduce in atenția publicului cele mai reprezentative artefacte egiptene aflate in patrimoniul muzeului. Exponatele alcatuiesc cea mai importanta colecție de acest tip din Transilvania. Datorita donației facute de Orban Balazs…