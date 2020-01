Stiri pe aceeasi tema

- Nefericita intamplare a avut loc in timp ce Chen Peiwn susținea o prelegere la Zhangzhou (provincia Fujian, din China). Conform presei locale, directorul companiei farmaceutice s-a prabusit imediat dupa ce le-a oferit ascultatorilor sfaturi despre longevitate. Momentul a fost filmat cu telefoanele…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe Twitter ca va semna acordul comercial alaturi de „reprezentanti de rang inalt din China” si ca ulterior va calatori la Beijing in vederea inceperii discuțiilor pentru a doua etapa. Trump declarase saptamana trecuta ca el si presedintele chinez, Xi Jinping,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri seara Banca Mondiala pe Twitter, reprosand institutiei financiare internationale ca imprumuta bani Chinei, potrivit AFP, scrie Agerpres. "Pentru ce Banca Mondiala imprumuta bani Chinei? Cum poate fi posibil aceasta? China este plina de bani…

- China va ajuta cu realizarea unor proiecte majore de infrastructura în El Salvador, incluzând un stadion și o stație de tratare a apei, au anunțat marți reprezentanții celor doua țari, semnalând interesul crescut al Chinei în regiune, relateaza Reuters.Regimul din San…

- Potrivit presei oficiale, el a recunoscut in iulie ca a acceptat peste 10 milioane de euro mita in decurs de douazeci de ani, informeaza Agerpres.In aceasta perioada, Nur Bekri a petrecut cea mai mare parte a carierei sale in Xinjiang, o regiune vasta din nord-vestul Chinei care a fost…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alaturi de președintele Chinei, Xi Jinping (foto: www.news.cgtn.co) In ziua cand presedintele R.P. Chineze, Xi Jinping, ateriza pe aeroportul din Atena, la 10 noiembrie, cotidianul grec „To Vima” tiparea pe prima pagina un titlu care suna cam asa: „Casatorie cu…

- Peste 50 de persoane, în principal copii, au fost ranite într-o gradinița din sud-vestul Chinei, unde un individ a stropit elevii și educatorii cu soda caustica, au anunțat mari autoritațile locale, citate de AFP.Atacul a avut loc luni la ora 15,35 (07,35 GMT) în localitatea…

- Sute de sustinatori ai manifestantilor de la Hong Kong au fost prezenti vineri seara în tribunele Barclays Center, la un meci din presezonul Ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), dintre echipa gazda Brooklyn Nets si campioana en titre, Toronto Raptors, scrie AFP citata de Agerpres.Purtând…