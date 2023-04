Recent, milioane de oameni au primit prin intermediul rețelei de socializare Facebook o știre falsa despre moartea cantareței Celine Dion. Aceasta farsa a fost distribuita in doua variante: in prima, se pretindea ca artista a murit in urma unui accident de avion, in timp ce in a doua varianta se afirma ca Celine Dion s-a stins in urma unui accident de mașina, scrie American Live.

Postarile false pretind a fi de la surse media importante cum ar fi Fox News sau CNN.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…