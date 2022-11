O șoferiță de 19 ani a murit, iar două persoane au fost rănite într-un accident în Buzău Accidentul a avut loc marti seara, la iesire din municipiul Buzau, cand mașina condusa de tanara de 19 ani s-a cioncit frontal cu o duba, potrivit Agerpres . Pentru șoferița, medicii nu s-a mai putut face nimic. Inspectoratul de Poliție Județean Buzau a transmis ca tanara de 19 ani era din localitatea Rusetu, iar șoferul dubei, in varsta de 46 de ani, era din Bucuresti. Medicii sosiți la fața locului au resuscitat-o te tanara șoferița insa, au fost nevoiți sa declare decesul. Șoferul dubei și un pasager al acestuia, un barbat de 31 de ani, de asemenea din Bucuresti, au fost și ei raniți. Raniții… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

