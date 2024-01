Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele Frantei si Ungariei au obtinut victorii in meciurile de sambata din prima grupa principala a Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024, competitie gazduita de Germania, in timp ce tara gazda a remizat cu Austria, informeaza AFP. Ungaria, care a trecut cu 29-26…

- Selectionata Danemarcei a invins reprezentativa Suediei, detinatoarea titlului continental, cu 28-27 in grupa a doua principala de la Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2024, vineri la Hamburg (Germania), informeaza AFP. Campioni mondiali, danezii au trecut in fruntea grupei…

- Portugalia a invins Norvegia, scor 37-32, in primul meci al grupei principale II de la Campionatul European de handbal masculin. Romania a incheiat turneul pe antepenultimul loc, poziția 22 din 24 de naționale. Surprizele se țin lanț la turneul final din Germania. Marți seara, Spania a remizat cu Austria,…

- Ungaria a caștigat cu Islanda, scor 33-25, in ultimul meci din grupele preliminare la Campionatul European de handbal masculin. Miercuri se joaca primele meci din faza grupelor principale de la Campionatul European de handbal masculinRomania a incheiat turneul pe antepenultimul loc, poziția 22 din…

- Romania intalnește Spania, de la ora 19:00, in al doilea meci din grupele Campionatului European de handbal masculin. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2 și DigiSport 3. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…

- Naționala Romaniei a pierdut primul meci in grupa B a Campionatului European de handbal, 24-31 in fața Austriei. Urmatoarea partida va fi duminica, impotriva Croației, care a spulberat Spania, 39-29. Campionatul European de handbal masculin este programat intre 10 și 28 ianuarie 2024, in Germania;Romania…

- Franța și Germania au caștigat fara mari emoții in prima zi de la Campionatul European de handbal masculin. Selecționata din Hexagon a invins Macedonia de Nord (39-29), iar nemții au trecut de Elveția (27-14).

- Nu au fost surprize nici sambata la Campionatul Mondial de handbal feminin, unde favoritele Franța, Germania, Olanda și Ungaria au caștigat fara emoții partidele disputate. Nationala de handbal feminin a FranteiFoto: JB Autissier / Panoramic / Profimedia CM de handbal feminin: Victorie categorica pentru…