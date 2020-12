O singură localitate din Gorj mai este în scenariul roșu In mometul de fața Gorjul se menține in scenariul verde. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Gorj, incidența este de 0,78 de cazuri de coronavirus la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Conform aceleiași surse, in ultimele doua saptamani au fost depistate 279 de cazuri, din care 14 in randul copiilor, la o populație totala de 358.494 locuitori. Localitatea cu cele mai multe cazuri este municipiul Targu Jiu, cu 98 de cazuri COVID 19 la mia de locuitori in ultimele 14 zile, incidența fiind de 1,04. Totodata, o singura localitate din Gorj se afla in scenariul roșu, Polovragi, cu o incidența… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

