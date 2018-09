In fiecare clipa organismul nostru lupta cu agresiunea toxica a mediului inconjurator, a produselor alimentare și a bauturilor consumate. Natura a aranjat lucrurile in așa fel incat noi suntem capabili sa rezistam in fața acestor agresiuni un timp indelungat. Dar asta deloc nu inseamna ca organismul nu are nevoie de ajutor: regimul de protecție nu funcționeaza la nesfarșit. Atunci cand cantitatea toxinelor și reziduurilor atinge punctul critic, apar și semnele externe ale imbolnavirii. Detoxificarea – iata la ce trebuie sa ne gandim din timp. Alegeți o soluție corecta și urmați sfaturile și recomandarile…