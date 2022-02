Stiri pe aceeasi tema

- Tendința de un contract – o oferta continua pentru proiectele Primariei Timișoara. Municipalitatea a mai trecut o etapa in licitația pentru desemnarea constructorului care va executa lucrarile pentru proiectul „Extinderea spațiilor de invațamant. Construirea unui corp de cladire cu un etaj la Școala…

- Firma controlata de Mitica Ghesu, Tudor Dumitru si Stelian Fudulea ridica un alt bloc in Palazu Mare La primarie, se afla un PUD in consultare publica pana in februarie Primaria municipiului Constanta a publicat un anunt de consultare punlica privind elaborarea PUD construire imobil locuinte colective…

- O singura firma s-a inscris pentru elaborarea documentației machetei digitale (Digital Twin City) și urmeaza evaluarea ofertei sale. „Macheta va fi o premiera pentru Romania, fiind un proiect complex ce presupune interoperabilizarea fluxurilor de date de la nivelul intregului oraș. Primaria Municipiului…

- UPDATE 2: Jandarmeria anunța intr-un comunicat de presa ca poliția locala le-a permis accesul in cladire celor ”aproximativ” 20 de membri ai AUR dupa ce aceștia ar fi pretins ca vor sa se inscrie in audiențp, dar aceștia ar fi ”tulburat liniștea, prin scandari și zgomote puternice”. Jandarmeria spune…

- Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, avand in vedere condițiile meteo, in cursul nopții trecute s-a intervenit cu patru utilaje pentru prevenirea formarii poleiului pe caile de acces, de intrare și ieșire din oraș, poduri, pasaje și strazi principale. S-a folosit o cantitate de 25 tone de…

- Primaria Timișoara cumpara servicii de urbanism, necesare pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „Zona Oituz -Popa Șapca și concept amenajare domeniu public” si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. Pune la bataie peste 36.000 de euro, iar documentația trebuie sa fie gata intr-un an.

Reglare de conturi? Mașini incendiate intr-o parcare din Baia Mare Azi-noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii din Baia Mare au fost…