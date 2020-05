Cea mai mediatizata competitie esports din tara ii tine in priza pe microbisti in lipsa fotbalului clasic. E vorba de SuperCupa #stamacasa la FIFA Pro Clubs organizata de Federatia Romana de Fotbal Virtual. Ieri seara reprezentanta lui ACS Poli a obtinut calificarea in sferturi in fata celor de la SR Brasov. In schimb, ASU Politehnica […] Articolul O singura echipa din Timisoara continua lupta pe console in SuperCupa #jucamdeacasa a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .