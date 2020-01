Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea republicana moderata Lisa Murkowski a facut cunoscut ca nu va sprijini convocarea de martori la procesul vizand destituirea lui Donald Trump, inainte de un vot crucial in aceasta problema, noteaza AFP. "Data fiind natura partizana a procedurii de destituire de la inceputurile sale, am ajuns…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- Susutinatorii lui Donald Trump au lansat o mare ofensiva cu scopul de a impiedica marturia fostului sau consilier in probleme de securitate nationala John Bolton in procesul destituirii presedintelui american in Senat si intentioneaza sa impiedice publicarea unor confidente stanjenitoare intr-o carte…

- Liderul majoritatii republicane din Senatul american, Mitch McConnell, nu a adunat inca voturile necesare pentru a putea sa blocheze convocarea unor noi martori in procesul vizand destituirea lui Donald Trump, au informat mai multe media, noteaza AFP preluat de agerpres. In cursul unei reuniuni cu…

- Procesul din Senatul american privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va incepe cel mai probabil pe 21 ianuarie, a declarat marți liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, informeaza CBS News.Citește și: SURSE De ce nu-l sacrifica PNL pe Ludovic Orban: planul…

- Ucraina a extins investigatia impotriva fondatorului Burisma, compania energetica aflata la baza investigatiei pentru demiterea presedintelui american Donald Trump, pentru a include suspiciunea de delapidare a fondurilor statului, a declarat miercuri procurorul general Ruslan Riabosapka, transmite…

- Membrii democrați din Congresul american au anunțat inceperea audierilor publice din cadrul anchetei premergatoare procesului de demitere a președintelui SUA, Donald Trump, programate pentru saptamana viitoare, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.roPrimii care vor depune marturii…