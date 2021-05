O scrisoare pierdută de Ciolacu și PSD la… Giurgiu De mai bine de cinci ani, pe scena politica giurgiuveana se joaca non stop, e drept cu succes, „O scrisoare pierduta” a lui Ion Luca Caragiale. Numai ca actorii de azi nu mai sunt eroii din opera lui Cargiale, ci niște amarați de figuranți inregimentați politic care iși dau aere de vedete pentru ca PSD i-a trimis la București. Rolul lui Zaharia Trahanache este pus in scena de baronul PSD Niculae Badalau, care dupa ce a pastorit și calarit ani de zile organizația PSD Giurgiu, partidul l-a recompensat cu o vacanța de noua ani, adica cu un post de vicepreședinte la Autoritatea de Audit de la Curtea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

