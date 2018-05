Stiri pe aceeasi tema

- Fosta jucatoare din echipa Faimosilor a fost o concurenta apreciata si iubita de multi fani, dar si de coechipieri, scrie kfetele.ro. Intre ea si celelalte fete din echipa s-au strans prietenii care s-au pastrat si dupa eliminarea ei din competitie si intoarcerea in Bucuresti. Desi a fost o competitie…

- Actrita britanica Emilia Clarke (31 de ani), cunoscuta pentru personajul Daenerys din „Game of Thrones“ a dezvaluit ca ultimele sale scene din indragitul serial sunt „foarte emotionante“.

- Emilia Clarke (Game of Thrones) a vorbit despre personajul sau din Solo: A Star Wars Story. Actrița o descrie pe Qi’ra drept o persoana care are un impact major asupra lui Solo (Alden Ehrenreich), dar care este „greu de descifrat”.Qi’ra este persoana care il cunoaste pe Han cel mai bine, ei doi au…

- Gethin Anthony, actorul care l-a portretizat pe regele autoproclamat Renly Baratheon in ”Game of Thrones”, va veni la București in cadrul East European Comic Con Con presented by Kaufland, eveniment ce va avea loc in perioada 18-20 mai la Romexpo. Acesta va fi prezent vineri pentru un panel și sambata…

- ADDA incheie cel de-al treilea sezon al „Starilor” cu piesa „Casa bantuita”, o metafora despre relații și compromisuri, despre lucruri spuse și nespuse și despre cat de important este pentru un cuplu sa lupte pentru a-și pastra iubirea. „Cant despre incercarile unui cuplu de a-și rezolva problemele,…

- Regizorul filmului “Wonder Woman”, Patty Jenkins, atrage un personaj important in echipa filmului. Pedro Pascal (care l-a jucat pe Javier Pena in Narcos) tocmai a aflat ca a fost acceptat și va juca in urmatorul film cu Gal Gadot in rol principal. Actorul se alatura astfel lui Kristen Wiig, care va…

- Sezonul 8 al serialului Game of Thrones va avea doar sase episoade, insa acestea vor dura aproape doua ore fiecare. Avand in vedere ca fanii productiei-fenomen mai au de asteptat pana la marea premiera,doi artisti a decis sa le ofere tuturor o serie de imagini reinterpretate cu personajele lor favorite.

- Dupa ce am urmarit episod dupa episod continuu sezonul doi al serialului “Stranger things”, lansat pe Netflix in octombrie, 2017 cu toții stam cu sufletul la gura sa aflam mai multe vești despre sezonul trei. Urmatorul sezon din “Stranger things” ar putea aparea la finalul acestui an, conform unor surse.…