Cine merge in Ungaria zilele accestea se poate intersecta cu un camion cu afișaj TV. Se apropie alegerile și un grup numit Partizan vrea sa se asigure ca exista pluralism politic și diversitate in discursul politic. Pentru prima data in mai bine de un deceniu, o coaliție de opoziție il infrunta pe premierul autoritar Viktor Orban in lupta pentru putere. Dar Orban este omniprezent. La urma urmei, el deține fraiele presei de stat. Iar aici, razboiul lui Putin domina agenda.