Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul John McCain, pilot torturat in timpul Razboiului din Vietnam, candidat la Casa Alba si figura nonconformista a politicii americane, a murit sambata la varsta de 81 de ani, ca urmare a unui cancer cerebral. Imediat, reactiile au inceput sa apara pentru a saluta memoria acestui important politician…

- "Am aflat cu tristete vestea plecarii dintre noi a senatorului John McCain, un mare patriot american si un adevarat prieten al Romaniei. Transmit condoleante familiei si poporului american pentru aceasta grea pierdere. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata in mesajul publicat pe site-ul ambasadei.…

- "In lumea reala, cea in care traiesc oamenii reali, nevoia de respectare a drepturilor omului și de demnitate, dorința de libertate, justiție și șanse, ura fața de opresiune, corupție și cruzime sunt o realitate. A nega acest lucru inseamna a nega aspirațiile a miliarde de oameni și a lasa loc indignarii…

- Barbatul și baiețelul lui s-au lovit cu telescaunul de un camion incarcat cu bușteni, la cota 1300, in Parang. Cei doi au trait spaima vieții, iar tatal copilului a povestit, cum s-a intamplat totul. Acesta a depus plangere la poliție. „Azi am crezut ca mi-a sunat ceasul. Eram cu Vladut in telescaun,…

- Anuntul decesului a fost facut de cabinetul sau senatorial, printr-un scurt mesaj. "Senatorul John Sidney McCain III a murit la ora 16:28, pe 25 august 2018”, au transmis reprezentantii biroului sau. John McCain a fost inconjurat de familie, potrivit aceluiasi anunt. El a fost…

- Familia senatorului John McCain, personalitate marcanta a politicii din SUA, a anuntat vineri ca acesta a decis sa inceteze tratamentul impotriva cancerului cerebral care i-a fost descoperit de medici acum un an, transmite AFP. Senatorul republican, in varsta de 81 de ani, fost candidat la…

- "Nu numai ca aceasta isterie, care dureaza de peste doi ani in legatura cu presupusul amestec al Rusiei care nu a avut niciodata loc, submineaza relatiile bilaterale, insa ridiculizeaza intreg sistemul politic american", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, in cadrul…