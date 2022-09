Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana Europeana a Sportului 2022 a inceput astazi, 23 septembrie, iar piteștenii aflați in zona centrala se bucura de activitațile sportive interactive organizate, in cadrul evenimentului de deschidere #BeActive, in Piața Primariei. Citeste și Primaria Pitesti identifica greu proprietarii cu terenuri…

- Primaria Municipiului Buzau și SCM Gloria Buzau, prin secția Sportul pentru Toți, condusa de campioana olimpica Paula Ivan, ii invita pe buzoieni sa participe la Saptamana Europeana a Sportului. Aceste activitați marcheaza inceputul unei serii de activitați menite sa creasca dorința și accesul buzoienilor…

- Saptamana Europeana a Sportului aduce restricții de circulație la Deva, in acest weekend. Pentru buna desfașurarea a activitaților sportive, traficul rutier va fi inchis pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, sectorul de drum cuprins intre intersecția cu Piața Victoriei și Bulevardul…

- Buzaul se alatura din acest an proiectului „Saptamana Europeana a Sportului”, o initiativa a Comisiei Europene menita sa promoveze sportul si activitatea fizica in intreaga Europa sub motto-ul #BeActive. De coordonarea evenimentului, a carei prima editie a avut loc in 2015, se va ocupa una dintre cele…

- Ministerul Sportului, in colaborare cu federatiile nationale sportive si numeroase alte entitati publice si private, organizeaza deschiderea oficiala a Saptamanii Europene a Sportului in Romania, editia 2022, eveniment care va marca startul activitatilor sportive si de constientizare a importantei sportului…

- Saptamana Europeana a Mobilitații: 16-22 septembrie 2022. Municipiul Pitești se alatura, și in acest an, orașelor europene și nu numai, care raspund inițiativei Comisiei Europene ce incearca gasirea de solutii inovatoare la problemele actuale de mobilitate urbana – Saptamana Europeana a Mobilitații.…

- Masoara-ți forța fizica la “MIOVENI STREET WORKOUT CHALLENGE – 2022” powered by FLUX! Sambata, 24 septembrie, in cadrul proiectului Saptamana Europeana a Sportului, incepand cu ora 11.00, dam start celei de-a doua ediții a competitiei destinata testarii forței fizice “MIOVENI STREET WORKOUT CHALLENGE…

- Mioveniul participa la proiectul Saptamana Europeana a Sportului Mioveniul participa la proiectul Saptamana Europeana a Sportului. Saptamana europeana a sportului este o inițiativa a Comisiei Europene menita sa promoveze sportul și activitatea fizica in intreaga Europa sub motto-ul #BeActive . In cursul…