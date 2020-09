Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta si Asociatia Elevilor din Bucuresti au depus vineri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele premierului Ludovic Orban, vicepremierului Raluca Turcan şi ministrului Educatiei, Monica Anisie…

- O persoana din satul prahovean Gornet, care se afla in carantina timp de 14 zile pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a plecat, sambata, intr-o statiune de la malul marii. In acest caz a fost deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.Potrivit unui comunicat emis, luni,…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, retinuta saptamana trecuta in Italia, avand o condamnare definitiva de patru ani de inchisoare, a susținut in fața unei instanțe italiene ca nu fuge, dar ca nu vrea sa se intoarca in Romania si ca vrea sa-si execute condamnarea in Italia, scrie Gazeta Romaneasca, citand…

