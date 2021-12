Stiri pe aceeasi tema

- O conducatoare auto in varsta de 20 de ani, care se deplasa cu autoturismul dinspre localitatea Cojocna, in direcția Apahida ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 35 de ani, din Cluj-Napoca.FOTO:ISU Cluj-Napoca In urma impactului,…

- Clipe de groaza pentru o romanca de doar 15 ani stabilita in Italia. Deși este insarcinata, adolescenta a fost batuta cu bestialitate chiar de catre partenerul sau de viața cu care urma sa intemeieze o familie, un roman in varsta de 32 de ani. Barbatul i-a rupt o coasta și i-a dat cu lopata in cap.

- Conform unui comunicat de vineri al DIICOT, trei perchezitii au fost facute pe raza judetului Galati, intr-o cauza vizand comiterea infractiunii de trafic de persoane in forma continuata. Conform procurorilor, in perioada 2012 – 2019, un barbat in varsta de 44 de ani, care in prezent este incarcerat…

- Ieri, 2 noiembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat o percheziție, in municipiul Cluj-Napoca, la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- “La data de 26 octombrie a.c., in jurul orei 18.30 polițiștii Secției nr.3 de Poliție Rurala Blejoi au fost sesizați de catre o femeie, din comuna Barcanești, cu privire la faptul ca soțul sau ar fi fost injunghiat, de o persoana cunoscuta.In baza sesizarii, s-a constituit echipa operativa, care s-a…

- La data de 11 octombrie a.c. polițiștii din cadrul Postului de Politie Sascut au fost sesizati telefonic de catre o femeie in varsta de 34 de ani din localitate, aflata in prezent in Italia, despre faptul ca in perioada august-septembrie a.c., un barbat in varsta de 51 de ani din aceeași comuna, persoana…

- La data de 10 octombrie 2021, in jurul orei 02.20, o tanara, in varsta de 19 ani, care conducea un autovehicul pe DN13, la km 12+405 m surprins și accidentat o cabalina aflata pe partea carosabila. In urma producerii accidentului rutier au rezultat trei victime, respectiv conducatoarea auto și doi pasageri,…

- O romanca a fost plasata in arest la domiciliu sub acuzatia de furt la Napoli. Politistii italieni au gasit in masina femeii multe din bunurile furate din magazine, precum si un carucior de copii care fusese modificat pentru comiterea furturilor.