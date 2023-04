O româncă a terorizat Madridul ani de zile. Cum a fost arestată Alina Stoica alias `Spaima Madridului` O romanca a terorizat Madridul și Spania timp de mai mulți ani, dupa ce a moștenit de la iubitul ei, un cunoscut interlop, un adevarat imperiu al terorii. Tenace, ambițioasa și extrem inteligenta, dar nu in ultimul rand de o frumusețe rapitoare, ea a reușit sa caștige toate razboaiele cu bandele rivale și sa-și duca „imperiul” pe culmi neatinse. Sunt ca trifoii cu patru foi: rare, dar exista. Din cand in cand se intampla ca ele sa sara in prima pagina pentru raidurile lor: ele sunt „șefii”. E vorba de femei infractoare, uneori chiar criminale, care conduc cu mana de fier bande temute. Ele comanda… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a terorizat capitala Spaniei timp de mai mulți ani, dupa ce a moștenit de la iubitul ei, un cunoscut interlop, un adevarat imperiu al terorii. Tenace, ambițioasa și extrem inteligenta, dar nu in ultimul rand de o frumusețe rapitoare, ea a reușit sa caștige razboaiele cu bandele rivale

- Jucatoarele romane de tenis Jaqueline Cristian, Alexandra Cadantu-Ignatik si Miriam Bulgaru au debutat cu victorii la turneul ITF de la Palmanova (Spania), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari.Jaqueline Cristian (24 ani, 204 WTA) a invins-o pe jucatoarea boliviana Noelia Zeballos Melgar (28…

- Angajații unui supermarket din Spania, Malaga, sunt dați exemplu de polițiștii spanioli dupa ce au anunțat ca au gasit o geanta cu 9.000 d euro in interiorul magazinului. Oamenii legii s-au deplasat la supermarket și au gasit un card, astfel ca au identificat persoana care a pierdut banii. De unde avea…

- Bryan Dabo, 30 de ani, jucatorul lui Aris Salonic, voia sa vanda trei ceasuri scumpe și a alertat poliția cand cele doua persoane cu care discuta i-au spus ca ii dau banii cash. Aveau la ei o geanta cu 800.000 de euro in bancnote false. O romanca și un italian au fost arestați zilele trecute in capitala…

- A plecat in Spania pentru un trai mai bun, dar nu a gasit ceea ce spera. Alina, 42 de ani, a ramas somera, n-a mai avut bani de chirie, astfel ca a trebuit sa se mute intr-o masina, unde traieste alaturi de cainii ei. Deși sunt zile in care nu are ce sa manance, femeia […] The post Diaspora chinuita!…

- O romanca de 38 de ani a ajuns in arestul poliției din Italia dupa ce, luni la rand, și terorizat concubinul. Barbatul a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale dupa atacurile femeii. Deși avea ordin de restricție, ea s-a intors la locuința victimei sale.

- O romanca de 38 de ani, stabilita in Italia, a fost arestata pentru ca, luni la rand, și-a terorizat concubinul. L-a lovit cu diferite cratițe in cap și l-a mușcat de genunchi, iar barbatul de 45 de ani a avut nevoie de 100 de zile de ingrijiri medicale. Deși avea ordin de restricție, femeia s-a intors…