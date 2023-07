O româncă a omorât un medic neurolog la Roma O femeie de naționalitate romana a ucis un medic neurolog, Giancarlo Zito (foto), in varsta de 51 de ani, intr-un dramatic accident rutier petrecut luni, in cartierul Aurelio din Roma. Femeia a fugit imediat de la locul accidentului și s-a prezentat la poliție in ziua urmatoare, insoțita de un avocat. Victima se afla in trafic pe o motocicleta, iar șoferița romanca a declarat ca nu și-a dat seama ca l-a lovit și ucis pe motociclist, fiind convinsa la momentul impactului ca a lovit doar o motocicleta pe care nu se afla nimeni. Insa imaginile video surprinse de o camera de supraveghere de la un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in stare de ebrietate și fara permis de conducere, aflat la volanul unei mașini, a lovit mortal un motociclist. Victima a murit, iar șoferul care conducea o mașina neinmatriculata a fugit de la locul producerii accidentului.Accidentul a avut loc marți. Polițiștii giurgiuveni au fost sesizați,…

- Incidentul rutier s-a produs, marți, in localșitatea Vladimirescu, județul Arad, dupa ce barbatul, aflat in stare de ebrietate, a „sarit” in fața ambulanței, pe trecerea de pietoni de la intersecția strazii Libertații cu DN7, informeaza Special Arad.In urma impactului, barbatul a suferit rani ușoare,…

- Principalul suspect al oribilei crime este concubinul victimei. Anchetatorii merg pe varianta ca si fiica victimei sa fi fost ucisa. Ancheta in cazul crimei descoperita acum doua zile intr-un apartament situat pe Aleea Gornești din sectorul 4 al Capitalei a luat azi o noua intorsatura. Astazi investigatorii…

- Un copil de 10 ani a fost lovit cu mașina de un șofer care efectua manevra de mers inapoi. Dupa impact, cel care se afla... The post Copil de 10 ani lovit cu mașina de un șofer fara permis care dadea cu spatele. Cel care conducea autoturismul a fugit la locul accidentului appeared first on Special Arad…

- Cadavrul unui barbat a fost observat abia dupa 12 ore pe marginea DN 69 - Calea Aradului. Politistii au fost sesizati și in urma investigatiilor s-a constatat ca barbtul a fost lovit de o masina, iar soferul a fugit de la locul accidentului.

- Barbat cercetat penal pentru ucidere din culpa și parasirea locului accidentului, dupa ce a lovit mortal un barbat, in Calea Aradului din Timișoara. Victima a fost gasita abia o zi mai tarziu.

- Un barbat a fost reținut ieri pentru ca in seara zilei de miercuri ar fi lovit cu mașina un pieton care se deplasa pe șosea și a parasit locul accidentului. Cel din urma a fost gasit decedat in afara parții carosabile. Ieri la amiaza, polițiștii Biroului Rutier Timisoara au fost sesizați prin apel la…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 92 de ani. Acesta a murit dupa ce o mașina l-a lovit pe o centura de langa Budapesta. Șoferul a fugit de la locul accidentului, iar trupul victimei a fost lovit in continuare de alți șoferi grabiți. Un roman in varsta de 92 de ani a murit pe centura M0 din jurul Budapestei.…