- O romanca din Spania, Alice Mihaela Cozma, a fost decorata de Regele Felipe al VI-lea cu Ordinul de Merit Civil. Tanara in varsta de 32 de ani a primit distincția pentru eforturile sale depuse in folosul comunitații locale din orașul in care traiește.

- Plecata de 14 ani din Romania, Mihaela Cozma este voluntar pe ambulanța intr-un oraș din sud-vestul Spaniei. Munca ei de voluntariat i-a adus recunoaștere chiar din partea familiei regale spaniole. Ea a primit, vineri, Ordinul de Merit Civil de la Regele Spaniei, Felipe VI, alaturi de alți 23 de cetațeni…

- Regele Felipe VI a acordat, vineri, Ordinul de Merit Civil unui numar de 24 de „cetațeni exemplari”, iar printre ei s-a numarat și o romanca, Mihaela Alice Cozma, care este șofer de ambulanța in orașul Almedranlejo, aflat in provincia spaniola Extremadura, relateaza Libertatea. Evenimentul a fost organizat…

- In multe țari din Europa s-a inregistrat o creștere a nașterilor in luna martie a acestui an, conform datelor oficiale. Natalitatea scazuse puternic in Spania sau Belgia, pe fondul problemelor aparute din cauza pandemiei de coronavirus. Intre timp, situația a inceput sa se stabilizeze. Natalitatea a…

- Antrenorul Adrian Vasile a convocat lotul national de handbal senioare pentru pregatirea centralizata din perioada 6-8 iulie si jocurile cu nationala similara a Spaniei, in perioada 09-12 iulie, la Castellon (Spania), potrivit news.ro. ”Ma bucur ca putem sa legam activitatile cu echipa nationala…

- 111 controale au fost efectuate de inspectorii de munca pentru verificarea modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei.In urma acestor controale au fost aplicate pentru deficiențele constatate amenzi in valoare de 2.000 lei, precum și 3 avertismente. In principal, sancțiunile…

- Depopularea masiva a zonelor rurale din interiorul Spaniei ingrijoreaza autoritatile din Regatul Iberic, care apeleaza la masuri extreme pentru a stopa fenomenul. Sute de localitati ramase aproape pustii s-au inscris intr-un program care ofera locuinte si joburi celor care accepta sa se stabileasca…

- Numarul contractelor noi de munca a crescut, potrivit informațiilor cuprinse in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cu 107.062 fața de perioada anterioara declanșarii epidemiei de COVID – 19. De asemenea, numarul de angajatori activi a crescut cu 34.386, fața de data de 1 ianuarie 2020, arata…