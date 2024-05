Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 25 de ani a sfarșit tragic, intr-un accident de mașina, in Spania, chiar in noaptea de Inviere. Cei care au cunoscut-o au fost șocați cand au aflat ca Miruna Cojocariu a murit.

- Inainte de Real Madrid - Bayern Munchen, returul celei de-a doua semifinale din Liga Campionilor, suporterii germani au facut spectacol pe strazile capitalei Spaniei. Ultrașii bavarezi au facut deplasarea in Spania și au cantat tot drumul spre stadionul madrilenilor. ...

- Biserica din lemn, din localitatea Ghioncani, comuna Intregalde, județul Alba a ars in noaptea de sambata spre duminica, incendiul fiind declanșat, cel mai probabil, de o lumanarea aprinsa, lasata nesupravegheata.Biserica din lemn, care era monument istoric, construit in anul 1878, a fost distrusa in…

- Trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00, in noaptea de Inviere, la un interval de aproximativ 10 minute, iar de la ora 1:00 pana la ora 5:00, la un interval de aproximativ 20 de minute. Conform Metrorex, trenurile de metrou vor circula in aceste zile pe toate magistralele, conform graficelor…

- Mijlocasul echipei Real Madrid, Brahim Diaz, care are dubla cetatenie, spaniola si marocana, a ales sa joace pentru nationala Marocului, potrivit presei spaniole de luni, informeaza lefigaro, potrivit news.ro Jucatorul de 24 de ani, nascut la Malaga din mama spaniola si un tata de origine marocana,…

- Trei persoane, doi adulți si un copil, au murit in noaptea de duminica spre luni intr-un incendiu izbucnit intr-un bloc de apartamente in Villajoyosa, langa Alicante (sud-estul Spaniei), la zece zile dupa un alt incendiu soldat cu victime in aceeasi regiune, au anuntat autoritatile spaniole.

- „M-a bucurat sa il intalnesc astazi pe PS Timotei, episcopul ortodox roman al Spaniei si Portugaliei, la sediul din Madrid al Episcopiei. I-am multumit pentru toate eforturile pe care le-a depus pentru a pastra viu spiritul romanesc in comunitatea de aici. Reprezentantii autoritatilor spaniole cu…

- Accident cumplit intr-o intersecție din sectorul 4 din București. Doua mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului una dintre ele s-a rasturnat. Incidentul a avut loc in zona Constantin Brancoveanu din capitala. La fața locului s-au prezentat de urgența mai multe echipaje de poliție și salvare. Autoritațile…