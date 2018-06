Stiri pe aceeasi tema

- Apelul prin care sotul a anuntat autoritatile a fost facut in jurul orei 14. De asemenea, femeia nu a lasat vreun bilet de adio prin care sa-si explice gestul suicidar, insa sotul femeii le-ar fi spus politistilor ca sotia sa se afla in depresie in ultima perioada de timp. Colegii medicului sunt extrem…

- Un grav accident de curculatie a avut loc, azi noapte, pe DN7, in raza localitatii Schitu Golesti, judetul Arges. In jurnalul de stiri de la ora 06.00 al postului de televiziune Romania se releteaza ca accidentul s a produs pe DN 73, la fata locului intervenind o autospeciala de descarcerare, un echipaj…

- Ieseanul in varsta de 23 de ani a ajuns la urgente garda trecuta cu observatie de fracturi ale ambelor picioare, dupa ce fularul pe care l-a folosit s-a desfacut si victima a cazut in gol de la etajul al doilea. La locul solicitarii prin 112 a intervenit un echipaj al SMURD care a transportat pacientul…

- Psihologul Hanibal Dumitrașcu, un invitat-vedeta al multor televiziuni din Romania, trece prin clipe cumplite. Dupa ce, joi, a ajuns la spital pentru ca i s-a facut rau pe strada, starea sa de sanatate pare sa fie din ce in ce mai grava.

- Psihologul Hanibal Dumitrascu a ajuns de urgenta la spital, joi dupa-amiaza! Conform Romania TV, acestuia i s-a facut rau pe strada. Hanibal Dumitrașcu a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, acolo unde psihologul va fi supus unor investigații medicale. Potrivit informațiilor televiziunii,…

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia (CEO) au lansat miercuri un apel umanitar pentru salvarea vietii unui coleg din companie. Florinel Stavaru este inginer la cariera Miniera Rosia si a fost diagnosticat cu cancer. Si-a pierdut deja un rinichi si i-au fost ...

- Unul dintre pacientii transferati de la Terapie Intensiva, din cladirea in care a avut loc incendiul la Institutul de Boli Cardiovasculare, a murit miercuri la Institutul Regional de Oncologie. ‘Pacientul a fost adus de la Spitalul C.I. Parhon la dializa, care se afla in aceeasi cladire cu Institutul…

- Tanarul a fost injunghiat cu o sticla sparta. Acesta a fost transportat de urgenta la spital, unde a intrat direct in sala de operatie. Interventia chirurgicala a durat aproape opt ore. Tanarul de 27 de ani este fiul proprietarului unei fabrici de paine din oras. Se zbate intre viata si moarte…