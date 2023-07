O „regretabilă eroare de transcriere” ar putea închide 15.000 de cabinete stomatologice Medicii au ieșit in strada sa manifeste impotriva Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care la sfarșitul lunii iunie, a emis unilateral aplicarea unei diferențieri intre cei care au rezidențiat in anumite domenii și cei care nu au. Aceasta, in condițiile in care de mulți ani nu au mai fost organizate rezidențiate. Stomatologii s-au constituit in Patronat și s-au organizat pentru a-și apara profesia. Protestele au loc la Facultatea de Medicina dentara și la Ministerul Sanatații. Schimbarea peste noapte a regullilor jocului vor afecta circa 15.000 de medici stomatologi, care au intrunit conditiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

