O recunoști? Este fiica unei celebre actrițe din România Micuța va implini un an pe 20 mai 2020. „Papușa de porțelan” a sarbatorit primul ei Paște in Bratislava, Slovacia, unde mama ei filmeaza o noua producție. Dupa sarbatorile pascale, familia a plecat la mare. Pentru mezina a fost prima data cand a vazut marea. „A descoperit pentru prima oara in viața ei nisipul și marea. E atat de emoționant sa fii martor al unui astfel de moment! Nisipul i-a placut la nebunie, s-a jucat, a sapat cu manuțele, l-a și gustat puțin. In schimb, cand ne-am apropiat de apa, nu i-a placut deloc. Oricum, nu se punea problema sa intram. Dar valurile și zgomotele produse… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

