- Trupele rusești au bombardat regiunea Herson de 112 ori in ultimele 24 de ore, soldate cu un mort și cinci raniți. Anunțul a fost facut de Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale, informeaza Mediafax."In ultimele 24 de ore, inamicul a lansat 112 atacuri și a tras 671 de focuri…

- Putin s-a angajat sa „intensifice” atacurile impotriva Ucrainei , dupa zile de bombardamente aeriene de catre ambele parți. Vorbind in timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a spus ca armata va continua sa vizeze „instalațiile militare” ucrainene, conform BBC. El a numit un raid…

- UPDATE 6:12 - Ucraina a raspuns la uriașul atac aerian rusesc de vineri bombardand orașele din sud-vestul Rusiei, relateaza Ziare.com.Se crede ca mai multe persoane, inclusiv copii, au murit in loviturile de la Belgorod și Briansk, a informat agenția de presa Tass, citand ministerul de urgența al Rusiei."Peste…

- Dupa ce nu a reusit sa avanseze atat de mult pe cat spera in contraofensiva sa de vara, Ucraina se pregateste de o iarna in defensiva, in fata unei armate ruse care desfasoara ofensive cu forte din ce in ce mai multe in Donbas (est), ceea ce i-a permis sa preia initiativa pe frontul de est, relateaza…

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Cel puțin un mort la Marea Neagra, dupa ce o racheta a lovit un vapor civil / Ucraina acuza Rusia pentru atacArmata ucraineana susține ca o racheta ruseasca a lovit un vas civil, care naviga sub drapel liberian in Marea Neagra, informeaza Rador Radio Romania. O persoana si-a pierdut viata, potrivit…

- Armata rusa a lansat, la primele ore ale zilei de vineri, un atac masiv asupra Harkovului și a suburbiilor sale, cel puțin 10 drone lovind infrastructura civila a orașului. Pe front, fortele ucrainene au respins un nou asalt al trupelor ruse in apropiere de orasul Vuhledar, in regiunea estica Donetk,…

- Rusia concentreaza pe teritoriul ucrainean ocupat peste 400.000 de soldati, ceea ce ii permite sa desfasoare simultan operatiuni de anvergura pe diferite sectiuni ale frontului, a declarat la postul Kiev TV un reprezentant al serviciului militar de informatii ucrainean, Andri Iusov, citat marti de agentia…