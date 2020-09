O profesoară a murit chiar în timp ce preda elevilor pe Zoom Profesoara in varsta de 46 de ani le-a spus studenților ca nu se simte bine și ca nu poate respira. Inainte de a muri, Paola De Simone a prezentat simptome specifice infectarii cu SARS-CoV-2. ”Eu și colegii mei au fost ultimele persoane cu care a vorbit. Ne-a marturisit ca are pneumonie și am vazut ca se simțea mai rau decat la cursurile precedente. La un moment dat, nu mai schimba slide-urile din prezentare, nu mai vorbea și nu se mai putea ține pe picioare”, a povestit una dintre studentele ei. Profesoara era casatorita cu un medic și avea o fiica. Soțul a fost cel care a gasit-o decedata… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

