O problemă „neașteptată”? Influența rusă din interiorul UE Influența rusa din interiorul UE este un alt mare motiv de ingrijorare. Agenția ungara MTI asigura ca „toate familiile din Ungaria vor beneficia in continuare de gaze si electricitate la preturi reduse”, deși „numai in limita consumului mediu”. Iar asta pentru ca premierul Viktor Orban a asigurat necesarul de gaze, in principal prin importuri din Rusia. El a susținut din nou ca sancțiunile și ajutorul militar „nu dau rezultate” și a cerut Vestului sa adopte o „noua strategie concentrata pe instaurarea pacii”. Un alt amic european al lui Putin, Silvio Berlusconi, justifica invadarea Ucrainei, semnaleaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

