O prioritate pentru comuna Bran: centura ocolitoare Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, impreuna cu primarul Cosmin Feroiu, au facut o retrospectiva a proiectelor aflate in implementare in comuna și au discutat despre proiectele aflate in pregatire pentru urmatorul exercitiu financiar european. Cei doi edili au concluzionat ca dezvoltarea comunei Bran cu ajutorul fondurilor europene trebuie sa fie prioritara pentru primarul Feroiu, iar administrația județeana ii va acorda sprijinul necesar pentru pregatirea documentațiilor necesare obținerii de finanțari nerambursabile. Principalele proiecte discutate au fost: – Extindere rețelei… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

