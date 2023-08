Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Tampa, Florida, Jane Castor, a facut o captura mare in timp ce pescuia in Florida Keys cu familia, la sfarșitul lunii trecute. Nu este vorba de un pește mare, ci de un pachet de 31 de kilograme, care, așa cum s-a aflat acum, valoreza aproximativ 1,1 milioane de dolari, transmite CNN.

- Cantaretul si rapperul canadian Drake a dezvaluit, vineri, ca este cumparatorul inelului in forma de coroana ce i-a apartinut rap-ului Tupac, pentru care a platit 1 milion de dolari in cadrul unei licitatii. Suma a fost de peste trei ori mai mare decat estimarea initiala, intre 200.000 si 300.000 de…

- Pe masura ce grevele actorilor și scenariștilor de la Hollywood continua sa stapaneasca industria filmului, o platforma de streaming se concentreaza pe inteligența artificiala pentru un job cheie.

- Elicopterul SMURD a fost solicitat, sambata, in localitatea Babașești, județul Satu Mare, dupa ce doi tineri ai intrat in apele raului Someș cu o mașina. Unul dintre ei a fost scos. Detașamentul de pompieri Satu Mare intervine cu o autospeciala de descarcerare, un autocamion cu doua barci, o ambulanța…

- Dupa ce a identificat 21 de cazuri la nivel global in care modulele de bass au produs scantei ori au inceput sa se topeasca, inclusiv trei situatii in care focul s-a extins, Bose a impus o rechemare in service a produselor afectate. Sunt vizate, astfel, peste un 1 milion de subwoofere foarte vechi,…

- Dupa noua ani in funcția de președinte al FRF, veniturile lui Burleanu au explodat. Obligat prin lege sa iși depuna declarația de avere, Razvan Burleanu a declarat ca are: 420.000 de euro venituri in banci, 320.000 de euro venituri anuale, doua terenuri intravilane, un apartament.Razvan Burleanu incaseaza…

- Familia lui Joe Biden s-a ales cu 1 milion de dolari de la un oligarh roman „corupt” exact cand președintele SUA, in calitate de vicepreședinte la momentul respectiv, a dat prelegeri despre etica Romaniei.

- Este scandal fara precedent in familia președintelui SUA, Joe Biden, din cauza unui roman. Acum s-a aflat care este motivul pentru care fiul presedintelui american ar fi primit peste un milion de euro de la un afacerist din Romania. Acuzații grave pentru prședintele Joe Biden. Fiul sau ar fi luat bani…