Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Timiș anunța ca, in cursul zilei de joi, au fost carantinate, in județ, 353 persoane și au intrat in izolare alte 265 persoane. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore este de 250. Localitațile unde au aparut cazuri noi sunt urmatoarele: Timișoara –148, Lugoj -12,…

- Rata de infectare cu coronavirus continua sa creasca in Timișoara, ajungand la 5,22. Alte localitați cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1.000 locuitori sunt Lugoj – 3,73; Ciacova – 4,39; Faget – 4,67; Recaș – 5,42, Belinț – 3,16; Bucovaț – 5,67; Coșteiu – 3,53, Dudeștii Noi – 3,31, Dudeștii…

- Prefectura Timiș a comunicat in aceasta dimineața lista localitaților in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori depașește 3, respective 1,5. Astfel, tendința de scadere a coeficientului infectarilor pe județ se reflecta și in scaderea numarul localitaților…

- Societatea civila din trei mari orase se mobilizeaza din nou: „Plasma e darul de Craciun” este numele unei campanii umanitare care vizeaza donarea de plasma pentru pacienții infectați cu virusul Covid 19, aflați in stare grava și internați in aceste zile in spitalele din Cluj, Sibiu și Timișoara. Desfasurata…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat marti ca din cauza aparitiei unor cazuri de infectie cu noul coronavirus in randul angajatilor autoritatii locale, primarul, Daniel Baluta, a dispus suspendarea activitatii de lucru cu publicul, precum si a activitatii neesentiale, in perioda 25 noiembrie – 02 decembrie…

- Programul normal prelungit al unei zile de joi a fost incheiat astazi la Primaria Campulung cu cateva ore mai devreme. Cauza o reprezinta apariția unor cazuri de infectare cu Covid-19 in randul funcționarilor. S-a dispus, din nou, efectuarea dezinfecției imobilului, iar angajații din administrația locala…

- Avand in vedere noile restricții impuse in starea de alerta, pentru combaterea raspandirii COVID 19, incepand de luni, 9 noiembrie, Colterm va suspenda activitatea de relații cu clienții, la sediile societații. Astfel, comunicare cu clienții se va realiza, in aceasta perioada, exclusiv online. Orice…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a suspendat, incepand de luni, activitatea directa cu publicul, din cauza cresterii numarului de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, au anuntat reprezentantii institutiei pe pagina de Facebook. Potrivit sursei citate, se va reveni…