Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de șapte ani, diagnosticata cu o forma rara de cancer a sangelui, continua lupta pentru viața dupa ce a invins coronavirusul. Acum, parinții ei spera doar sa gaseasca un donator de celule stem, pentru ca fiica lor sa supraviețuiasca.

- Prezentatoare emisiunii ”Te cunosc de undeva”, Alina Pușcaș, a fost diagnosticata cu noul coronavirus, dar susține ca este asimptomatica. Ea arata ca nu a avut niciun fel de probleme de sanatate și chiar se mira pentru ca n-a fost alaturi de colegi la filmari, in perioada in care aceștia s-au imbolnavit.Citește…

- In urma materialului „O fetița de 5 ani bolnava de cancer are nevoie urgent de ajutor pentru tratament",publicat recent in Monitorul de Suceava, mai mulți oameni inimoși au sarit in ajutorul fetiței. Printre primii care s-au interesat de soarta micuței au fost voluntarii de la Fundația ...

- O femeie, in varsta de 45 de ani, diagnosticata cu cancer și suspecta de infectare cu noul coronavirus, s-a aruncat, vineri, de la fereastra unui salon situat la etajul șase al Spitalului Județean Timișoara....

- O tanara mama din Corni are nevoie urgenta de ajutorul semenilor pentru a putea iesi invingatoare din lupta cu o boala nemiloasa. Minuta Marcu are 37 de ani si este mama a patru fetite frumoase. Bucuria aducerii pe lume a celei de a patra fetite a fost umbrita insa de mari probleme de sanatate,…

- Maria Andria, artista careia i-a crescut o tumora pe gat și medicii au decis sa o opereze de urgența, a ieșit din intervenția chirurgicala. In exclusivitate pentru Spynews, tanara cantareața ne-a declarat cum se simte dupa clipele grele prin care a trecut.

- Maria Andria, artista careia i-a crescut o tumora pe gat, trece prin momente cumplite. Maine aceasta va fi supusa de urgența unei operații, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro a marturisit cum se pregatește pentru cea mai grea etapa din viața sa.

- Lovitura dura pentru o cantareața de la noi! Vedeta a primit diagnosticul crunt de la medici: are cancer! Spynews.ro a intrat in posesia tuturor detaliilor despre drama prin care trece indragita artista, dar și in posesia unor imagini tulburatoare care arata cum a schimbat-o boala.