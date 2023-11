O polițistă din Timiș a fost bătută cu pumnii și picioarele de o tânără în vârstă de 22 ani. Ce s-a întâmplat O polițista din județul Timiș a fost batuta cu pumnii și picioarele de o tanara in varsta de 22 de ani. Femeia are nevoie acum de ingrijiri medicale in urmatoarele 8 zile. Incidentul a avut loc pe data de 4 octombrie, in jurul orei 19:50. Agentul de poliție a fost chemat sa intervina intr-un caz de tulburare a liniștii și ordinii publice, dupa ce intr-o casa a fost data muzica la volum mare. Femeia a fost deranjata de prezența polițistei in locuința sa, astfel ca a trecut la agresiuni. Polițista a fost lovita „in repetate randuri, cu pumnii, picioarele si tragand-o de par, intr-un loc public”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

