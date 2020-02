O pisică va candida la alegerile municipale din Franţa. Ce şanse are Partidul de extrema stanga intentioneaza sa introduca pisica Rec pe penultimul loc de pe lista sa "Rennes en commun", prezentata pentru alegerile municipale din data de 15 si 22 martie. Obiectivul este de a evidentia un "subiect care nu este foarte prezent in aceasta campanie municipala: conditia animalelor”, a declarat Felix Boullanger, co-director al campaniei pentru aceasta lista. Pentru a evita invalidarea listei de catre autoritati, un barbat ii va imprumuta numele sau pisicii Rec. Candidatura pisicii este una simbolica, iar in cazul in care va castiga alegerile municipale,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un partid din Franta si-a anuntat luni intentia de a include o pisica pe lista sa la alegerile municipale din Rennes (vest) pentru a evidentia conditia animalelor. Partidul de extrema stranga „Franta Nesupusa" intentioneaza sa introduca pisica numita Rec pe penultimul loc de pe lista sa „Rennes en commun",…

- Partidul de extrema stranga Franta Nesupusa intentioneaza sa introduca pisica numita Rec pe penultimul loc de pe lista sa "Rennes en commun", prezentata pentru alegerile municipale din 15 si 22 martie. Obiectivul: "evidentierea unui subiect care nu este foarte prezent in aceasta campanie municipala:…

- Un partid din Franta si-a anuntat luni intentia de a include o pisica pe lista sa la alegerile municipale din Rennes (vest) pentru a evidentia conditia animalelor, relateaza Agerpres. Partidul de extrema stranga Franta Nesupusa intentioneazasa introduca pisica numita Rec pe penultimul loc de pe lista…

- Un partid din Franta si-a anuntat luni intentia de a include o pisica pe lista sa la alegerile municipale din Rennes (vest) pentru a evidentia conditia animalelor, relateaza AFP. Partidul de extrema stranga Franta Nesupusa intentioneaza sa introduca pisica numita Rec pe penultimul loc…

- La PNL Timis s-au decis numele celor care vor sa reprezinte poporul in structurile de putere locale, judetene si nationale. Partidul a stabilit listele cu doritorii care vor sa fie alesi primari, consilieri sau parlamentari. Cel mai important, pe Nicolae Robu nu-l „contracandideaza” nimeni, in timp…

- "Nu candidez. O sa sustin o echipa care sa coordoneze si sa relanseze partidul pentru alegerile locale si parlamentare. (...) Sa vedem cu ce reforma vine fiecare candidat, echipa pe care o are in jur. Nu am discutat despre aceste lucruri (daca sunt mai multi candidati - n.r.), probabil ca astazi…

- Cele trei partide principale din Irlanda au obținut procente foarte apropiate in cadrul alegerilor parlamentare desfașurate sambata in aceasta țara, arata rezultatele unui exit poll comandat de televiziunea de stat RTE, citat de site-ul agenției de presa Reuters preluat de mediafax.Potrivit…