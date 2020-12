Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care solicita Rusiei sa puna capat cit mai curind posibil “ocupatiei temporare” a Crimeei, peninsula ucraineana anexata in 2014 de Moscova, informeaza marti AFP. Rezolutia, care se concentreaza asupra militarizarii Crimeei, Sevastopolului si a…

- In urma cu cinci luni, fostul mare fotbalist Diego Maradona a postat pe contul sau de Facebook un mesaj in care si-a amintit de meciul Argentina - Romania, scor 1-1, de la Cupa Mondiala din 1990, din Italia. "Acum 30 de ani, impotriva Romaniei, trebuia sa obtinem calificarea pentru faza urmatoare.…

- Judecatorii din Pennsylvania au respins mai multe plangeri și contestații ale echipei de campanie a lui Donald Trump care cerea invalidarea a aproximativ 9.000 de voturi in Philadelphia, transmite Digi24, care citeaza CNN. Echipa de campanie a lui Donald Trump a incercat sa elimine in justitie 9.000…

- Ziarul Unirea Au pus in pericol siguranța in trafic. Doi șoferi beți, din Abrud și din Aiud, depistați de catre polițiști. Ce alcoolemie aveau La data de 06 noiembrie 2020, in jurul orei 01.30, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 39 de ani, din orașul Abrud, județul Alba,…

- In prima sa conferinta de presa de la preluarea functiei de presedinte al Consiliului Judetean, Ilie Bolojan a anuntat o reorganizare din temelii a institutiei, in urma careia, de la 1 decembrie, vor fi concediati 86 de angajati, iar in CJ vor mai lucra doar 88, transmite Ebihoreanul.ro. Noul presedinte…

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a afirmat, luni, ca, avand in vedere ultimele rezultate, cele mai mari sperante la Jocurile Olimpice le are de la canotorii romani. „Referitor la Jocurile Olimpice, nu mai e mult, imediat trecem in 2021, toti sportivii sunt in pregatire.…

- „Eu cred ca teroriști sunt cei care ne terorizeaza, eu nu cred ca am terorizat pe cineva, am vazut oameni terorizați in trafic, oameni terorizați cand faceau baie cu apa rece ca nu aveau apa calda, am vazut oameni terorizați ca nu aveau lumina noaptea, ca pe vremea lui Ceaușescu, am vazut oameni…

- Intreaga responsabilitate in cazul unei posibile agravari a situatiei in regiunea Marii Negre va reveni Statelor Unite ale Americii, a declarat vineri general-colonelul Serghei Rudskoi, seful Directiei principale de operatiuni din cadrul Statului Major al armatei ruse. El avertizeaza impotriva tensionarii…