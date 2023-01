O piesa, trei remixuri. Hold Me, de Polished, capata noi forme

Stiri pe aceeasi tema

- „Mahala” revine intr-o noua forma, prin intermediul unui remix realizat de Cristi Nitzu și NA-NO. O piesa lansata de Misha Miller și Sasha Lopez in urma cu o luna, „Mahala” a reușit deja sa intre in topurile celor mai importante radiouri, fiind in trend ascendent pe canalele de streaming și ocupand…

- Polished lanseaza „Hold Me”, o piesa plina de senzualitate și energie, care transmite un vibe puternic, pe care ni-l putem atribui și cu care putem pleca mai departe, cu determinare și perseverența, pentru a vorbi despre ceea ce simțim. „Hold Me” este despre dragoste, pasiune și dorința. Cand o relație…

- Noiembrie vine cu un cadou muzical plin de emoție din partea Alexandrei Ungureanu. „Din Dor” este numele single-ului pe care artista l-a pregatit pentru fani, o piesa aparte, atat prin muzica cat și prin versuri. „Din Dor”, un remake al hitului „Dragostea mea”, vine cu un sound fresh și beat-uri dance,…

- Sean Norvis lanseaza impreuna cu DJ Lucian & Geo, remixul oficial al hitului international “Luana”. Piesa este compusa si produsa de catre Costi Ionita alaturi de Faydee. “Luana” te poarta intr-o lume in care fericirea sincera si iubirea adevarata sunt cele mai de pret cadouri. Remixul are un vibe pozitiv…

- Cantarețul in varsta de 28 de ani a renunțat la chipul sau ras pentru un look mai barbar, adoptand o barba lunga și stufoasa in videoclipul piesei Music For A Sushi Restaurant , ce va avea premiera joi, 27 octombrie, pe canalul sau de Youtube.

- „Crazy Love”, piesa care a reprezentat o colaborare de excepție intre DJ-ul și producatorul Toby Romeo și cantareața și compozitoarea Leony, primește acum haine noi. Astfel, iubirea puternica transmisa de varianta originala a piesei se combina cu o energie greu de ignorat. Acest mix de energie și de…

- Nosfe a creat multa muzica inainte de a se stinge din viața. Cantarețul se pregatea sa lanseze și un album, despre care managementul lui spunea ca va fi stufs, dat fiind faptul ca el a compus peste 200 de piese.

- La 31 de ani de la moartea lui Freddie Mercury, formația Queen lanseaza o noua melodie cu vocea solistului. Este vorba de o melodie ce trebuia sa fie inclusa pe albumul „The Miracle”, din anul 1988. Piesa a fost redescoperita atunci cand echipa de productie a formatiei rock britanice a verificat arhivele…