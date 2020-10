Stiri pe aceeasi tema

- Un orașel din provincia Toledo a fost transformat intr-o opera de arta de zeci de artiști de graffiti. Localnicii și-au donat pereții caselor pentru ca tinerii sa iși dea frau liber imaginației.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au convenit joi, in cursul unei discutii telefonice, ca tarile lor sunt dispuse la o "stransa coordonare pentru stabilizarea situatiei" din Nagorno-Karabah, a afirmat Moscova. Intr-un comunicat, diplomatia rusa a facut…

- Luna septembrie a fost una prolifica pentru Dacia pe piața din Franța. La fel ca in ultimele luni, cand a inregistrat evoluții mai bune comparativ cu media pe țara, constructorul roman a raportat in luna septembrie o creștere de 34.9% a inmatricularilor, la 12.300 de unitați. In schimb, piața franceza…

- Mirabela Gradinaru este o moldoveanca autentica, din Vaslui. Acolo s-a nascut, a copilarit si tot acolo traiesc toate persoanele dragi din viata ei: mama, bunicii, rudele si foarte multi prieteni pe care ii viziteaza ori de cate ori are ocazia, potrivit click.ro. Familia lui Nicusor Dan locuieste…

- Scriitorul ceh stabilit la Paris Milan Kundera a fost recompensat cu premiul literar Franz Kafka pe anul 2020, in semn de recunoastere pentru intreaga sa cariera, a anuntat luni institutia care acorda reputatul premiu, relateaza EFE. "Opera sa reprezinta nu doar o contributie extraordinara la cultura…

- CHEFI LA CUTITE 2020. Cei trei chefi au fost surprinși sa descopere in farfurie o tocanița facuta ca la mama acasa. "Zici ca ne-am intors inapoi in timp, la modul culinar vorbind", a marturisit Florin Dumitrescu. "Asta se crede in Franța, vrea sa primeasca numai mancaruri din astea sofisticate",…

- Hegel a observat, in fiinta istorica a omenirii, un joc teza-antiteza care este urmat de convergentele unei sinteze. Dupa Hegel, a aparut posibilitatea ca acest joc sa fie continuat prin vointa umana constructivista: sa producem noi, initiatii profunzimilor hegeliene, atat teza, cat si antiteza ei si…

- Olanda a emis sambata noi alerte pentru calatoriile in Spania, Franta si Belgia vecina, in urma cresterii numarului cazurilor de COVID-19 inregistrate in aceste tari, informeaza agentia DPA, potrivit AGERPRES.Autoritatile olandeze recomanda in special evitarea calatoriilor in capitalele Frantei…