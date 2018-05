O piață imobiliară nebună. Un salvamontist, nevoit să trăiască într-o parcare Prețurile locuințelor din localitatea montana canadiana Whistler s-au dublat in ultimii 5 ani și le-au depașit pe cele din Vancouver, piața cea mai piperata din țara pentru mai multe decenii. O casa unifamiliala costa 1,67 milioane dolari canadieni (1,30 milioane de dolari americani). In localitatea Whistler, destinație preferata pentru canadienii amatori de schi de pe coasta Pacifica, prețurile in piața rezidențiala au explodat in ultimii ani. Inca din luna octombrie a anului trecut, pragul psihologic de 1 milion de dolari canadieni (aproximativ 777.000 de dolari americani) pentru o casa in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

