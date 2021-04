Aceasta lupta intre caini nu este singulara, spun oamenii legii. In localitatea Domnești din Bistrița Nasaud cainii și pisicile fara stapan sunt oferite, spre a fi sfașiate, unor pitbuli crescuți de cațiva tineri special pentru lupte. Intreaga scena a fost filmata și postata pe rețelele de socializare de proprietarul cainilor de lupta."La nivelul Biroului pentru protecția animalelor Bistrița Nasaud a fost inregistrat un dosar penal cu privire la savarșirea infracțiunilor prevazute și pedepsite de articolul 14 din OUG 55/2002, fiind totodata emis un ordin de plasare in adapost. In cadrul dosarului…